Василь Оприск помер 14 серпня. Археолог працював в Інституті українознавства Крип'якевича НАН України близько 47 років.
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Висловлюють співчуття
Василь Оприск помер через важку недугу. Яка це саме хвороба і скільки боровся з нею археолог, не повідомляють. Співробітники Інституту висловлюють свої співчуття рідним і близьким чоловіка.
Заупокійне богослужіння відбулося 15 серпня о 18:00 в капличці на Пекарській. Коли буде похорон, ще не повідомили.
Що відомо про Василя ОприскаПокійний працював в Інституті українознавства з 1974 року. Він досліджував села Прикарпаття і Волині. Також археолог працював в археологічних експедиціях з вивчення Галича, Львова, Самбора.
Він був співавтором кількох колективних праць, каталогів про археологічні пам’ятки Волині, багатьох наукових і науково-популярних статей. Серед найвідоміших – "Історія української культури ХІІІ–ХVІІ століття"