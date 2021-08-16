Василий Опрыск умер 14 августа. Археолог работал в Институте украиноведения Крипякевича НАН Украины около 47 лет.
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Выражают соболезнования
Василий Опрыск умер из-за тяжелой болезни. Какая это именно болезнь и сколько боролся с ней археолог, не сообщается. Сотрудники Института выражают свои соболезнования родным и близким мужчины.
Заупокойное богослужение состоялось 15 августа в 18:00 в часовне на Пекарской. Когда будут похороны, еще не сообщили.
Что известно о Василии ОпрыскеПокойный работал в Институте украиноведения с 1974 года. Он исследовал села Прикарпатья и Волыни. Также археолог работал в археологических экспедициях по изучению Галича, Львова, Самбора.
Он был соавтором нескольких коллективных работ, каталогов об археологических памятниках Волыни, многих научных и научно-популярных статей. Среди самых известных – "История украинской культуры XIII-XVII века"