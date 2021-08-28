Вблизи Львова столкнулись 4 автомобиля: погиб ребенок

Возле Винников произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате столкновения травмы получили 5 человек, 11-летнюю девочку медикам не удалось спасти.

Авария произошла около полудня 28 августа в селе Подберезцы Львовского района. Одного из водителей спасателям пришлось деблокировать.

Смотрите еще На Киевщине в ДТП пострадали двое малолетних детей: их отец в реанимации

Погибла 11-летняя девочка

Как предварительно установила полиция, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с Honda. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi и Mercedes-Benz Sprinter. Последний перевозил прицеп с автомобилями.



Водитель грузовика не травмировался / Фото ГСЧС

Как сообщили в ГСЧС, одного из водителей пришлось высвобождать специнструментами. Водителя автовоза после столкновения зажало в кабине.



Одного водителя пришлось высвобождать из авто / Фото ГСЧС



Одно из авто перевернулось на обочине / Фото ГСЧС

В результате ДТП травмы получили 5 человек:

в авто Mitsubishi Outlander травмы получили 48 летний водитель и его 11-летняя пассажирка. Девочку пытались реанимировать медики, однако тщетно.

в авто Honda CR-V травмировались 48-летний водитель и 35-летняя пассажирка

в Mercedes-Benz Sprinter 39-летний водитель.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения.