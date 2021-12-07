Вез пьяных взрослых: экс-инспектор ГАИ избежал ответственности за смерть 11-летнего сына

Недалеко от Львова в июле произошла жуткая авария – автомобиль BMW вылетел в кювет. За ее рулем находился 11-летний мальчик. К сожалению, ребенок погиб. Суд вынес приговор виновнику аварии.

Мальчик вез владельца автомобиля и своего отца. Оба мужчины были пьяными.

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В результате ДТП погиб 11-летний мальчик

Жуткая авария произошла ночью 1 июля в прильвовском селе Рясное-Русское. 11-летний мальчик Денис Гануляк ехал за рулем автомобиля BMW. В салоне также были его отец, экс-инспектор ГАИ Роман Гануляк и его знакомый Дмитрий Яринич. Взрослые были пьяны.

Мальчик не справился с управлением, превысил скорость и вылетел на встречку. Затем авто съехало в кювет. Ребенок получил тяжелейшие травмы и погиб на месте ДТП. Двое пассажиров попали в больницу. Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Тогда в полиции официально сообщили, что мальчику разрешил сесть за руль его отец. Однако подозрения мужчине не выдвинули.

На следующий день после сокрушительного ДТП жители Рясного-Русского рассказали журналистам, что Гануляк является владельцем сельского магазина. Перед аварией он пьянствовал с Яриничем. Мать, бабушка и другие родственники погибшего мальчика обвиняли в его смерти отца. По их словам, мужчина неоднократно сажал сына за руль. Также родственники опасались, что Гануляку удастся избежать ответственности за смерть ребенка.

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Экс-инспектор ГАИ избежал ответственности за смертельное ДТП

Следствие по этому делу длилось 5 месяцев. Пострадавшей признали мать погибшего Галину Гануляк. В свою очередь, виновником ДТП стал не отец ребенка, а другой пассажир автомобиля. В пресс-службе Львовской облпрокуратуры рассказали, что вскоре после аварии дело переквалифицировали на другую статью, а именно "допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права на управление".

С этого времени единственным подозреваемым был 23-летний Дмитрий Яринич. Именно он владелец автомобиля, за руль которого посадили 11-летнего мальчика. В момент аварии мужчина сидел на пассажирском сиденье. По официальной версии следствия, именно Яринич ответственен за эксплуатацию своего авто, поэтому он виноват в том, что за ее рулем оказался ребенок.

В ходе судебного заседания 2 декабря Яринич признал себя виновным в смертельном ДТП. Он заявил, что очень сожалеет. Мать мальчика отметила, что не имеет никаких претензий к подозреваемому. Она попросила суд не отправлять его в тюрьму.

Судья Яворивского райсуда Марьяна Белецкая решила, что вина Яринича полностью доказана. Поскольку мать погибшего не имеет к нему претензий, а других отягчающих обстоятельств по делу не было, суд назначил мужчине 2 года испытательного срока.

Жители села Рясное-Русское рассказали журналистам, что спустя некоторое время после ДТП Роман Гануляк помирился с женой. В настоящее время супруги проживают вместе.