Виной – газовая колонка: в жилом доме Львова прогремел взрыв и вспыхнул пожар

В одной из квартир жилого дома во Львове 13 декабря произошел взрыв газа. После этого в здании вспыхнул пожар.

Как сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, предварительная причина – неисправная газовая колонка.

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Трагедия произошла в доме на улице Замарстиновской, 28. Москаленко рассказал, что дом обследуют проектанты, определят работы, которые необходимо выполнить в первую очередь.

В одной из квартир в доме на вул. Замарстыновской, 28 произошел взрыв газа в квартире. Предварительная причина – неисправная газовая колонка. Взрыв произошел на втором этаже в трехэтажном доме во дворе,

– сказал Москаленко.

Он пояснил, что при необходимости пострадавшим предоставят другое временное жилье. По состоянию на вечер 13 декабря ликвидацию пожара завершили.

Что известно о пострадавших

Предварительно, три человека имеют ожоги разных степеней тяжести, их госпитализировали. На время ликвидации последствий временно перекрыли движение по улице Замарстыновской.

Последние подобные инциденты на Львовщине

В селе Добрячин 28 марта произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате инцидента 73-летняя женщина попала в больницу. Она чудом спаслась, потому что была в то время на улице.

В селе Меденичи Дрогобычского района 10 октября произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадала 66-летняя женщина. Она получила ожоги рук и лица.



После взрыва в доме вспыхнул пожар / Фото Львовского городского совета



Предварительная причина – неисправная газовая колонка / Фото Львовского городского совета