Львовский областной ТЦК временно возглавил Виталий Мещанин: что о нем известно
- Виталий Мещанин назначен исполняющим обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП, которого откомандировали из Винницы.
- Мещанин имеет опыт работы в Житомирском областном военкомате и задекларировал, в частности, 540 тысяч гривен зарплаты.
Исполняющим обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП назначили Виталия Мещанина. Ранее он возглавлял Винницкий городской ТЦК и СП.
Об этом пишет ZAXID.NET.
Смотрите также Нацполиция насчитала сотни нападений на военных ТЦК: какие области среди антилидеров
Что известно о назначении?
В оперативном командовании "Запад" сообщили изданию, что Мещанин Виталий Васильевич направлен во Львовский областной ТЦК и СП для исполнения обязанностей начальника. До этого полковник занимал аналогичную должность в Винницком объединенном городском территориальном центре комплектования и соцподдержки.
Журналисты напомнили, что предыдущего руководителя Дениса Сахацкого уволили по приказу Главнокомандующего ВСУ 12 апреля 2026 года. Он пробыл в должности два года.
Данные на сайте НАПК свидетельствуют, что полковник Мещанин несколько лет руководил районным ТЦК и СП на Житомирщине. До этого он был начальником отдела Житомирского областного военкомата и военным комиссаром Ружинского районного военкомата.
В декларации за 2025 год Мещанин указал, что получил более 540 тысяч гривен зарплаты в Житомирском РТЦК и СП. Также задекларировал более 33 тысяч гривен социальных выплат и других доходов.
Отмечается, что его жена работает в управлении жилищного хозяйства Житомирского горсовета и заработала около 450 тысяч гривен. Примерно 72 тысяч долларов Мещанин хранит наличными.
В собственности нового исполняющего обязанности главы Львовского ТЦК и СП земельный участок, а жилье он арендует. Пользуется автомобилем Kia Sportage 2007 года и Toyota Camry 2013 года, которая оформлена на его жену.
Последние назначения
Председателем Государственной таможенной службы назначили Ореста Мандзию. Представление на назначение внес министр финансов Сергей Марченко. Среди главных задач нового главы, в частности, продолжить реформу таможни.
Игоря Брусила уволили с должности заместителя руководителя Офиса Президента. Зато Владимир Зеленский назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Италии.