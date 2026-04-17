Львовский областной ТЦК временно возглавил Виталий Мещанин: что о нем известно

Исполняющим обязанности начальника Львовского областного ТЦК и СП назначили Виталия Мещанина. Ранее он возглавлял Винницкий городской ТЦК и СП.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Смотрите также Нацполиция насчитала сотни нападений на военных ТЦК: какие области среди антилидеров

Что известно о назначении?

В оперативном командовании "Запад" сообщили изданию, что Мещанин Виталий Васильевич направлен во Львовский областной ТЦК и СП для исполнения обязанностей начальника. До этого полковник занимал аналогичную должность в Винницком объединенном городском территориальном центре комплектования и соцподдержки.

Журналисты напомнили, что предыдущего руководителя Дениса Сахацкого уволили по приказу Главнокомандующего ВСУ 12 апреля 2026 года. Он пробыл в должности два года.

Данные на сайте НАПК свидетельствуют, что полковник Мещанин несколько лет руководил районным ТЦК и СП на Житомирщине. До этого он был начальником отдела Житомирского областного военкомата и военным комиссаром Ружинского районного военкомата.

В декларации за 2025 год Мещанин указал, что получил более 540 тысяч гривен зарплаты в Житомирском РТЦК и СП. Также задекларировал более 33 тысяч гривен социальных выплат и других доходов.

Отмечается, что его жена работает в управлении жилищного хозяйства Житомирского горсовета и заработала около 450 тысяч гривен. Примерно 72 тысяч долларов Мещанин хранит наличными.

В собственности нового исполняющего обязанности главы Львовского ТЦК и СП земельный участок, а жилье он арендует. Пользуется автомобилем Kia Sportage 2007 года и Toyota Camry 2013 года, которая оформлена на его жену.

