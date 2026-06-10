Садовый анонсировал большой визит послов ОБСЕ во Львов

В ближайшее время Львов посетит делегация послов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Накануне визита возле "Места надежды" обсудили ключевые акценты программы, которая должна показать международным партнерам реальные последствия российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

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Что известно о визите послов ОБСЕ во Львов?

Накануне у "Места надежды" – символической инсталляции, напоминающий об украинском, которые находятся в российском плену или считаются пропавшими без вести, – состоялась встреча по программе пребывания международных партнеров. Участие в обсуждении принял специальный представитель Председательства ОБСЕ Петр Мареш.

Стороны сосредоточились на том, как максимально полно донести до международного сообщества последствия войны, которую Россия ведет против Украины. Организаторы отмечают: чрезвычайно важно, чтобы партнеры не ограничивались ознакомлением с официальными отчетами и статистикой.

Поэтому во время визита они будут иметь возможность лично пообщаться с людьми, которые пережили российский плен, пытки и незаконное содержание.

Для нас важно, чтобы международные партнеры не только читали отчеты о войне, но и услышали свидетельства людей, которые пережили российский плен и пытки. Ни один документ не передает правду так, как личная история,

– заявил Садовый.

Отдельной частью программы станет знакомство с работой львовских реабилитационных центров. Делегации покажут, как в Украине восстанавливаются военнослужащие, которые получили ранения на фронте, проходят физическую и психологическую реабилитацию, а также возвращаются к полноценной жизни после тяжелых травм.

Кроме того, международные гости увидят, как Львов стал одним из главных центров поддержки внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабного вторжения город принял десятки тысяч украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, оккупации или постоянных российских обстрелов.

Представители ОБСЕ также смогут ознакомиться с программами помощи переселенцам, механизмами интеграции в новые общины и примерами того, как город адаптировал социальную инфраструктуру к потребностям людей, которые потеряли свои дома.

Мэр Львова убежден, что такие визиты важны не только для информирования международного сообщества о событиях в Украине, но и для усиления поддержки на международном уровне.

Каким был последний визит ОБСЕ в Украину?

2 февраля с рабочим визитом в Киев приехал глава ОБСЕ и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Вместе с ним в украинскую столицу прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

Во время встреч с должностными лицами стороны обсудили вопросы безопасности, дипломатического сотрудничества и возможные пути завершения войны.

Кассис заявил, что ОБСЕ готова предоставить свою платформу для диалога между сторонами конфликта. По его словам, справедливый и длительный мир должен основываться на международном праве и принципах Хельсинкского заключительного акта.

Тогда глава ОБСЕ также анонсировал предстоящий визит в Москву, где намеревался передать российской стороне сигналы о необходимости прекращения войны. Он отметил, что ОБСЕ объединяет Украину, Россию и еще 55 государств, поэтому организация может сыграть важную роль в поиске решений.

Кассис добавил, что если все участники серьезно относятся к ОБСЕ, то совместные шаги к миру необходимо искать уже сейчас.