На внеочередных выборах на Львовщине избрали несколько новых глав общин и депутатов

Во Львовской области 31 октября состоялись внеочередные выборы. Городским главой Комарна стал Игорь Черевичник, а сельским главой Шегинь – Оксана Павуцьо.

Кроме этого, на Львовщине избрали 4 новых депутатов. О предварительных результатах выборов рассказала начальница отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата ЛОГА Зоряна Павлив.

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На Львовщине прошли внеочередные выборы

По оперативной информации от территориальных избирательных комиссий, на выборах мэра Комарна победил 45-летний предприниматель Игорь Черевичник. Он баллотировался как самовыдвиженец. Черевичнику удалось обойти свою ближайшую конкурентку – 42-летнюю депутатку Львовского облсовета, выдвиженца "Европейской солидарности" Екатерину Кеньо.

Сельским главой Шегинь стала 54-летняя представительница "ЕС" Оксана Павуцьо. До этого она работала секретарем сельсовета и исполняла обязанности главы общины после смерти Игоря Кривейко. Павуцьо с существенным разрывом победила своего ближайшего конкурента – 31-летнего выдвиженца партии "За майбутнє", депутата Яворовского райсовета Станислава Барчака.

Также во Львовской области избрали 4 депутатов:

На выборах депутатов Новокалиновского горсовета победили Валентина Самардак и заместитель городского главы Нового Калинова, экс-глава бюджетной комиссии Львовского облсовета Олег Домчак.

На выборах депутатов Судовишнянского горсовета победил Андрей Ивашко.

Новым депутатом Розвадовского сельского совета стал Андрей Оленич.

Внеочередные выборы городского главы Комарна назначили, ведь предыдущий мэр Иван Рубаха через 2 месяца после избрания подал в отставку из-за болезни. В свою очередь, в Шегиновском сельсовете избирали нового главу после смерти предыдущего многолетнего главы Игоря Кривейко.