На внеочередных выборах на Львовщине избрали несколько новых глав общин и депутатов

1 ноября 2021 , 10:56
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Источник:

ZAXID.NET

Во Львовской области 31 октября состоялись внеочередные выборы. Городским главой Комарна стал Игорь Черевичник, а сельским главой Шегинь – Оксана Павуцьо.

Кроме этого, на Львовщине избрали 4 новых депутатов. О предварительных результатах выборов рассказала начальница отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата ЛОГА Зоряна Павлив.

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На Львовщине прошли внеочередные выборы

По оперативной информации от территориальных избирательных комиссий, на выборах мэра Комарна победил 45-летний предприниматель Игорь Черевичник. Он баллотировался как самовыдвиженец. Черевичнику удалось обойти свою ближайшую конкурентку – 42-летнюю депутатку Львовского облсовета, выдвиженца "Европейской солидарности" Екатерину Кеньо.

Сельским главой Шегинь стала 54-летняя представительница "ЕС" Оксана Павуцьо. До этого она работала секретарем сельсовета и исполняла обязанности главы общины после смерти Игоря Кривейко. Павуцьо с существенным разрывом победила своего ближайшего конкурента – 31-летнего выдвиженца партии "За майбутнє", депутата Яворовского райсовета Станислава Барчака.

Также во Львовской области избрали 4 депутатов:

  • На выборах депутатов Новокалиновского горсовета победили Валентина Самардак и заместитель городского главы Нового Калинова, экс-глава бюджетной комиссии Львовского облсовета Олег Домчак.
  • На выборах депутатов Судовишнянского горсовета победил Андрей Ивашко.
  • Новым депутатом Розвадовского сельского совета стал Андрей Оленич.
Любопытно! Внеочередные выборы городского главы Комарна назначили, ведь предыдущий мэр Иван Рубаха через 2 месяца после избрания подал в отставку из-за болезни. В свою очередь, в Шегиновском сельсовете избирали нового главу после смерти предыдущего многолетнего главы Игоря Кривейко.
Автор: Ольга Котів