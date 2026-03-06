Укр Рус
Во Львове на территории комбината хлебопродуктов нашли части ракеты "Кинжал"
6 марта, 09:41
2

Во Львове на территории комбината хлебопродуктов нашли части ракеты "Кинжал"

Полина Буянова
Основні тези
  • На территории "Львовского комбината хлебопродуктов" найден элемент российской аэробалистической ракеты "Кинжал", обломки не представляют опасности.
  • За сутки не зафиксировано чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры во Львове.

Во Львове на территории "Львовского комбината хлебопродуктов" нашли элемент российской аэробаллистической ракеты "Кинжал". Инцидент произошел по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 88.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Что произошло во Львове?

В Департаменте по вопросам гражданской защиты отметили, что найденные обломки ракеты "Кинжал" опасности не представляют.

Сообщается также, что за сутки чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры и других систем жизнеобеспечения в результате боевых действий и диверсий не зафиксировано.

Справка. Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. Это ракета с ядерным или обычным боезарядом. Максимальная скорость "Кинжала" – 10 Махов – примерно до 12 000 километров в час.

Ракета "Кинжал" была принята на вооружение России в 2018 году. По габаритам и внешнему виду она похожа на баллистические ракеты ОТРК "Искандер". Разница между комплексами заключается только в том, что Х-47 запускается с самолета.

Когда враг бил по Львову?

  • 11 февраля российские войска нанесли удар по Львову, используя "Кинжалы". Тогда все вражеские цели были успешно обезврежены противовоздушной обороной.
     

  • Впоследствии председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в Золочевском и Львовском районах обнаружили обломки вражеских целей.
     

  • 13 февраля в селе Ражнив Заболотцевской общины Золочевского района изъяли ракету Х-47М2 "Кинжал", которую было сбито во время ракетного удара.