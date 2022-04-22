Во Львове не будет ночных богослужений на Пасху
Источник:телеграм Андрея Садового
Андрей Садовый заявил, что во Львове на Пасху не будет ночных богослужений. Соответствующее решение принял Совет епископов Львова.
Львовян призывали быть бдительными и не пренебрегать собственной безопасностью. Никаких изменений в графике праздничных богослужений во львовских храмах не будет. Ознакомиться с ним можно здесь .
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Во Львове не будет ночных богослужений на Пасху. Это решение принял Совет епископов Львова, учитывая войну с Россией,
– подчеркнул Садовый.
Во Львовской области отменяют комендантский час
В Пасхальную ночь во Львовской области отменяют комендантский час . Соответствующее решение принял Максим Козицкий – глава Львовской ОВД. Он призвал людей беречь себя и быть осмотрительными.
Также комендантский час отменяют в Одесской области. В то же время, патрулирование улиц усилят.
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