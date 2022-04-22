В СБУ отметили, что опасность со стороны России возможна и на Пасху. Об этом свидетельствует ряд заявлений, распространенных пропагандистскими СМИ. В них сообщается, что во время празднования возможны насильственные действия.
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В России готовят себе почву для возможных провокаций
Сотрудники СБУ убеждены, что таким образом российские оккупанты готовятся к возможным атакам. Ответственность за совершенные преступления они планируют перевести на представителей "националистических объединений".
Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период,
– отмечают в СБУ.
В то же время СБУ и Нацполиция сделают все возможное для того, чтобы празднование Пасхи было безопасным. Но каждому украинцу следует помнить о том, что война продолжается. Так что желательно воздерживаться от массовых скоплений в церквях. Кроме того, сотрудники СБУ напомнили о важности соблюдения правил комендантского часа.
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