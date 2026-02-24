Во Львове перекрывали улицу из-за подозрительного предмета: что говорит полиция
- Во Львове перекрывали улицу из-за сообщения о подозрительном предмете, однако информация не подтвердилась.
- Полиция Львовской области не обнаружила опасных устройств или веществ после проверки.
Во Львове вечером 24 февраля перекрывали одну из улиц в центре города. В соцсетях писали, что там якобы заметили подозрительный предмет.
Однако информацию из пабликов опровергла спикер полиции Львовской области Алина Подрейко в комментарии 24 Каналу.
Был ли на улице Львова подозрительный предмет?
Местные телеграм-каналы сообщили вечером 24 февраля, что в центре Львова перекрыли одну из улиц, а именно улицу Князя Романа. Отмечалось, что там заметили подозрительный предмет, а на месте работали саперы.
По информации спикера полиции Львовской области, информация о неизвестном предмете не подтвердилась.
Во время проверки взрывотехниками полиции Львовской области, опасных устройств и веществ обнаружено не было,
– заявила Алина Подрейко.
Теракты в Украине: что известно?
23 февраля в административном здании полиции Днепра прогремел взрыв. В результате там есть повреждения, но обошлось без пострадавших. Дело будут расследовать по факту совершения теракта.
За несколько часов до этого взрыв прогремел в Николаеве на территории нерабочей АЗС. В результате ранены семь правоохранителей. Полиция квалифицирует произошедшее также как теракт.
До этого 22 февраля во Львове в результате теракта погибла полицейская и пострадали 25 человек. В ту ночь правоохранители получили сообщение о якобы проникновении в магазин, а по прибытию – произошло два взрыва.