Укр Рус
Львов Жизнь Львова Во Львове перекрывали улицу из-за подозрительного предмета: что говорит полиция
24 февраля, 20:16
2
Обновлено - 20:43, 24 февраля

Во Львове перекрывали улицу из-за подозрительного предмета: что говорит полиция

Дария Черныш
Основні тези
  • Во Львове перекрывали улицу из-за сообщения о подозрительном предмете, однако информация не подтвердилась.
  • Полиция Львовской области не обнаружила опасных устройств или веществ после проверки.

Во Львове вечером 24 февраля перекрывали одну из улиц в центре города. В соцсетях писали, что там якобы заметили подозрительный предмет.

Однако информацию из пабликов опровергла спикер полиции Львовской области Алина Подрейко в комментарии 24 Каналу.

Смотрите также "Она была замкнутая", – школьный учитель подозреваемой в теракте во Львове рассказал об ученице

Был ли на улице Львова подозрительный предмет? 

Местные телеграм-каналы сообщили вечером 24 февраля, что в центре Львова перекрыли одну из улиц, а именно улицу Князя Романа. Отмечалось, что там заметили подозрительный предмет, а на месте работали саперы. 

По информации спикера полиции Львовской области, информация о неизвестном предмете не подтвердилась. 

Во время проверки взрывотехниками полиции Львовской области, опасных устройств и веществ обнаружено не было,
– заявила Алина Подрейко. 

Теракты в Украине: что известно?

  • 23 февраля в административном здании полиции Днепра прогремел взрыв. В результате там есть повреждения, но обошлось без пострадавших. Дело будут расследовать по факту совершения теракта. 

  • За несколько часов до этого взрыв прогремел в Николаеве на территории нерабочей АЗС. В результате ранены семь правоохранителей. Полиция квалифицирует произошедшее также как теракт. 

  • До этого 22 февраля во Львове в результате теракта погибла полицейская и пострадали 25 человек. В ту ночь правоохранители получили сообщение о якобы проникновении в магазин, а по прибытию – произошло два взрыва.