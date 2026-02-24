Во Львове перекрывали улицу из-за подозрительного предмета: что говорит полиция

Во Львове вечером 24 февраля перекрывали одну из улиц в центре города. В соцсетях писали, что там якобы заметили подозрительный предмет.

Однако информацию из пабликов опровергла спикер полиции Львовской области Алина Подрейко в комментарии 24 Каналу.

Был ли на улице Львова подозрительный предмет?

Местные телеграм-каналы сообщили вечером 24 февраля, что в центре Львова перекрыли одну из улиц, а именно улицу Князя Романа. Отмечалось, что там заметили подозрительный предмет, а на месте работали саперы.

По информации спикера полиции Львовской области, информация о неизвестном предмете не подтвердилась.

Во время проверки взрывотехниками полиции Львовской области, опасных устройств и веществ обнаружено не было,

– заявила Алина Подрейко.

Теракты в Украине: что известно?