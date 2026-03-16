Во Львове прогремел взрыв: Садовый рассказал, что произошло

Во Львове поздно вечером 16 марта прогремел взрыв. Предварительно, в городе вспыхнул автобус.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Почему во Львове произошел взрыв 16 марта?

О взрыве во Львове вечером 16 марта сначала написали местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, в небо поднимался столб черного густого дыма, а сам взрыв слышали во многих районах города.

Андрей Садовый отметил, что, по предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус.

Это не общественный транспорт. Предварительно пострадавших нет,

– подчеркнул мэр Львова.

Сейчас все детали инцидента выясняются. В то же время львовский глава показал видео, где четко можно увидеть, что вспыхнул именно автобус, а из него валят языки огня и много дыма.

Во Львове был взрыв из-за возгорания автобуса / Видео с телеграм-канала Андрея Садового