Во Львове прогремел взрыв: Садовый рассказал, что произошло
Во Львове поздно вечером 16 марта прогремел взрыв. Предварительно, в городе вспыхнул автобус.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Почему во Львове произошел взрыв 16 марта?
О взрыве во Львове вечером 16 марта сначала написали местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, в небо поднимался столб черного густого дыма, а сам взрыв слышали во многих районах города.
Андрей Садовый отметил, что, по предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус.
Это не общественный транспорт. Предварительно пострадавших нет,
– подчеркнул мэр Львова.
Сейчас все детали инцидента выясняются. В то же время львовский глава показал видео, где четко можно увидеть, что вспыхнул именно автобус, а из него валят языки огня и много дыма.
Во Львове был взрыв из-за возгорания автобуса / Видео с телеграм-канала Андрея Садового