Во Львове в центре города вспыхнул пожар в жилом доме

Утром в среду, 10 июня, в центре Львова на улице Валовой вспыхнул пожар. Сейчас на месте уже работают подразделения ГСЧС и соответствующие службы.

Об этом сообщил представитель ГСЧС Львовской области Игорь Курус в комментарии 24 Канала.

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Что о пожаре говорят в ГСЧС?

В ГСЧС отметили, что спасатели получили информацию о пожаре в жилом доме – соответствующие подразделения уже ликвидируют возгорание.

Больше информации в пресс-службе обещают сообщить позже.

Львовские СМИ и телеграмм-каналы также публикуют многочисленные фото и видео пожара. На кадрах можно увидеть, что огонь вспыхнул в квартире на последнем, третьем этаже дома на улице Валовой, 4.