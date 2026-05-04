Во Львове отчитались об обрезке дерева ИИ-изображением: в горсовете объяснили
- Во Львове вместо реального отчета об обрезке дерева было опубликовано ИИ-изображение.
- Работница администрации, которая ошибочно передала сгенерированное изображение, получила выговор, а ситуация будет исправлена с выездом специалистов на место.
Во Львове житель обратился на Горячую линию города с просьбой провести обрезку дерева. Однако вместо реальных работ там опубликовали "фотоотчет", сгенерированный искусственным интеллектом.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Зачем дерево сгенерировали в ИИ?
30 апреля житель Львова обратился на городскую горячую линию с просьбой обрезать сухие ветки дерева возле дома на улице Владимира Великого, 47. Уже через несколько часов администратор сообщил о якобы проведенной санитарной обрезке и добавил фото в качестве подтверждения. Впоследствии выяснилось, что это изображение было сгенерировано искусственным интеллектом.
Ситуацию прокомментировала председатель Франковской районной администрации Галина Наривна.
По ее словам, после обращения жителя работница администрации оперативно сконтактировала с подрядчиком. Там в ответ прислали сгенерированную визуализацию того, как дерево могло бы выглядеть после предложенных работ – и как доказательство, что этого нельзя делать именно так.
В то же время работница администрации ошибочно восприняла это изображение как подтверждение уже выполненной обрезки и передала его на Горячую линию города.
За эту ошибку ей объявили выговор.
Относительно самого обращения – на место в ближайшие дни выедут специалисты управления экологии вместе с подрядчиком, чтобы определить, какие работы здесь действительно целесообразны,
– говорится в заявлении.
Также в городском совете отмечают, что это первый подобный случай за все время работы Горячей линии.
Важно! Обратиться на Горячую линию города можно через фейсбук-группу, по телефону 15–80, через приложение "Львов 1580", чат-бот или онлайн-портал.
