Во Львове отчитались об обрезке дерева ИИ-изображением: в горсовете объяснили

Во Львове житель обратился на Горячую линию города с просьбой провести обрезку дерева. Однако вместо реальных работ там опубликовали "фотоотчет", сгенерированный искусственным интеллектом.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Зачем дерево сгенерировали в ИИ?

30 апреля житель Львова обратился на городскую горячую линию с просьбой обрезать сухие ветки дерева возле дома на улице Владимира Великого, 47. Уже через несколько часов администратор сообщил о якобы проведенной санитарной обрезке и добавил фото в качестве подтверждения. Впоследствии выяснилось, что это изображение было сгенерировано искусственным интеллектом.

Ситуацию прокомментировала председатель Франковской районной администрации Галина Наривна.

По ее словам, после обращения жителя работница администрации оперативно сконтактировала с подрядчиком. Там в ответ прислали сгенерированную визуализацию того, как дерево могло бы выглядеть после предложенных работ – и как доказательство, что этого нельзя делать именно так.

В то же время работница администрации ошибочно восприняла это изображение как подтверждение уже выполненной обрезки и передала его на Горячую линию города.

За эту ошибку ей объявили выговор.

Относительно самого обращения – на место в ближайшие дни выедут специалисты управления экологии вместе с подрядчиком, чтобы определить, какие работы здесь действительно целесообразны,

– говорится в заявлении.

Также в городском совете отмечают, что это первый подобный случай за все время работы Горячей линии.

Важно! Обратиться на Горячую линию города можно через фейсбук-группу, по телефону 15–80, через приложение "Львов 1580", чат-бот или онлайн-портал.

