Водитель был в хорошем настроении: детали ужасного ДТП во Львове, в котором погибла монахиня

В центре Львова 20 ноября произошло смертельное ДТП – водитель маршрутки №138 сбил 2 монахинь, которые шли по пешеходному переходу. По словам коллег, виновник аварии не был уставшим перед выездом на маршрут.

ДТП произошло примерно в 6:00 на проспекте Свободы. Когда монахини направлялись на утреннюю мессу, автобус выезжал с улицы Дорошенко. Тело одной из пострадавших зацепилось за кузов. Маршрутка протянула его еще 5 километров – до конечной остановки на улице Вашингтона.

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Водитель находился в хорошем настроении перед рейсом

Начальник управления транспорта и связи ЛОГА Степан Рудницкий рассказал, что руководитель автотранспортного предприятия организует ежедневную проверку водителей и автобусов перед первым рейсом. Для этого на предприятии должны быть как минимум 2 специалиста – медик и механик.

"Медик фиксирует состояние здоровья водителя – давление меряет или делает температурный скрининг в условиях карантинных ограничений, и (проверяет водителя – 24 канал) драгером – не находится ли он под воздействием наркотических веществ или алкоголя", – добавил Рудницкий.

В свою очередь, механик ежедневно должен проверять состояние транспортного средства. Водитель, совершивший смертельное ДТП в центре Львова, выезжал на первый рейс в 5:40.

По словам руководителя, проверка была, водитель был в хорошем настроении. Опять же, на этом маршруте есть 2-сменная работа – то есть водитель должен был работать где-то с 5:40 (в среднем) до 11:00. И, по словам руководителя, у него перед этим было 3 выходных,

– заметил чиновник.

Поэтому по словам Рудницкого, информация о том, что водители работают по 18 часов, и мужчина в момент аварии был уставшим – неправда.

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Перевозчиков будут проверять внепланово

Чиновник отметил, что за проверку на предприятии ответственный руководитель. Однако работу самого предприятия проверяют специалисты Укртрансбезопасности.

"В частности по данному факту будет стандартная проверка Укртрансбезопасности лицензионных условий. И если действительно будут выявлены нарушения, то у данного предприятия будет забрана лицензия – оно прекратит работу", – добавил чиновник.

Проверки перевозчиков проводят ежегодно в начале осенне-зимнего периода. По словам Рудницкого, сейчас они будут проходить внепланово не только на ЧП "Лион-ТРанс", которое обслуживает маршрут №138, но и на большинстве других предприятий. Специалисты будут наблюдать, как там проводят проверку на утренних выпусках.

"В городе было, что маршрутка въехала в дерево. Проверяли ли перед этим это предприятие? Думаю, да. Есть ли там механик? Есть. Медик тоже есть. Но так случилось. Опять же, это дорога, то есть спрогнозировать какое-то событие механизма, какие-то поведенческие моменты лица наперед нельзя такими проверками", – подытожил чиновник.

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