Водитель Jeep сбил в Трускавце 11-летнего мальчика: фото

В Трускавце 4 августа водитель автомобиля Jeep renegade наехал на 11-летнего мальчика. К счастью, ребенок выжил, однако попал в больницу.

Авария произошла примерно в 17:30 на улице Ивасюка. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Водитель Jeep сбил ребенка

Около 17:30 36-летний житель Дрогобыча за рулем автомобиля Jeep renegade сбил 11-летнего мальчика.

К счастью, пострадавший выжил.

Однако в результате ДТП ребенок получил травмы.

Медики госпитализировали мальчика в местную больницу.



Травмированный мальчик попал в больницу / Фото Натальи Кулик

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Водителю грозит ограничение свободы

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства аварии.



Правоохранители проводят расследование / Фото Натальи Кулик