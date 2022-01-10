Водитель львовской маршрутки выдал пассажирке тестовую распечатку вместо билета

Водитель львовской маршрутки №23 не выдал по требованию пассажирки билет на проезд. Вместо этого он вручил женщине бумажку с надписью "Print test".

Инцидент произошел 10 января. По словам пассажирки, водитель вытащил тестовую распечатку из стоявшей возле него коробки.

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Водитель дал пассажирке тестовую печать

Львовянка Ольга Хобенкова обратилась на Горячую линию города из-за того, что водитель маршрутки выдал ей тестовую распечатку вместо билета.

Интересует почему водитель 23 маршрута (ВС 1093 АА) не выдает билет за проезд по требованию? Сказал, что ему не выдали! Дал мне какую-то бумажку, которая непонятно о чем,

– отметила женщина.

Случай произошел 10 января, однако на "билете" нет об этом никакой информации.

"Вопрос: должны ли водители выдавать билет за проезд по требованию пассажира? Если да, то пусть проведут соответствующую беседу с водителем и выдадут ему билеты", – подытожила женщина.

Администратор Горячей линии Львова под постом пассажирки ответил, что ее обращение было направлено в управление транспорта горсовета. О результате обещали сообщить впоследствии.

Во Львове с января планируют ввести е-билет. С того же времени плата за проезд станет выше: разовый е-билет с возможностью пересадки обойдется в 10 гривен, а приобретенный у водителя – 15. Штраф за безбилетный проезд составит 200 гривен.



Водитель выдал пассажирке тестовую распечатку / Фото Ольги Хобенковой

Инцидент произошел в маршрутке №23 / Фото Ольги Хобенковой

Текст поста Ольги Хобенковой:

Здравствуйте. Интересует почему водитель 23 маршрута (ВС 1093 АА) не выдает билет на проезд по требованию? Сказал, что ему не выдали! Дал мне какую-то бумажку, которая непонятно о чем она. Сегодня 10.01.22, отнюдь не то что на бумаге этой.

Вопрос: должны ли водители выдавать билет за проезд по требованию пассажира? Если да, то пусть проведут соответствующую беседу с водителем и выдадут билеты.