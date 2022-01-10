Інцидент трапився 10 січня. За словами пасажирки, водій витягнув тестовий видрук з коробки, яка стояла біля нього.

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Водій дав пасажирці тестовий видрук

Львів'янка Ольга Хобенкова звернулася на Гарячу лінію міста через те, що водій маршрутки видав їй тестовий видрук замість квитка.

Цікавить чому водій 23 маршруту (ВС 1093 АА) не видає квиток за проїзд на вимогу? Сказав, що йому не видали! Дав мені якісь папірець, який незрозуміло про що,

– зазначила жінка.

Випадок трапився 10 січня, однак на "квитку" немає про це жодної інформації.

"Питання: чи повинні водії видавати квиток за проїзд на вимогу пасажира? Якщо так, то нехай проведуть відповідну бесіду з водієм і видадуть йому квитки", – підсумувала жінка.

Адміністратор Гарячої лінії Львова під дописом пасажирки відповів, що її звернення скерували в управління транспорту міськради. Про результат обіцяли повідомити згодом.

Зауважте! У Львові з січня планують ввести е-квиток. З того ж часу плата за проїзд стане вищою: разовий е-квиток з можливістю пересадки коштуватиме 10 гривень, а придбаний у водія – 15. Штраф за безквитковий проїзд становитиме 200 гривень.



Водій видав пасажирці тестовий видрук / Фото Ольги Хобенкової



Інцидент трапився у маршрутці №23 / Фото Ольги Хобенкової

Текст допису Ольги Хобенкової:

Доброго дня. Цікавить чому водій 23 маршруту (ВС 1093 АА) не видає квиток за проїзд на вимогу? Сказав, що йому не видали! Дав мені якісь папірець, який незрозуміло про що він. Сьогодні 10.01.22, аж ніяк те що на папері тому.

Питання: чи повинні водії видавати квиток за проїзд на вимогу пасажира? Якщо так, то нехай проведуть відповідну бесіду з водієм, і видадуть йому квитки.