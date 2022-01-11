Водителей предупредили о сильной гололедице во Львовской области
Источник:"Варта 1"
Синоптики прогнозируют на Львовщине 11 января гололедицу. Так что водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.
Гололедица будет сохраняться на дорогах до конца недели. В случае как либо непредвиденных ситуаций следует звонить в Службу спасения по номеру 101.
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Дороги Львовщины скует гололед
Синоптики предупреждают водителей о гололеде, который скует дороги Львова и области 11 января. Уровень опасности – "желтый".
Состояние автомобильных дорог Львовщины на 7:00 11 января:
- государственные и местные дороги: проезд обеспечен, покрытие – сухое.
- Ивашковский перевал: проезд обеспечен, покрытие – мокрое, снег, дождь, температура – 8 градусов мороза.
- Ужокский перевал: проезд обеспечен, покрытие – мокрое, температура – 8 градусов мороза.
- Орявский перевал: проезд обеспечен, покрытие – мокрое, снег, дождь, температура – 7 градусов мороза.
В верховьях реки Днестр и его горных притоках 11 – 13 января прогнозируют интенсивное образование шуги, а на отдельных участках рек – возникновение ледостава. Кроме этого, возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.
Что делать водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала
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Что делать во время гололеда
В ГСЧС Львовщины рассказали, что на дорогах области гололедица будет сохраняться до 13 января. Так что спасатели призывают водителей быть крайне осторожными и внимательными при управлении автомобилем.
При гололедице на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства.
– добавили в ГСЧС.
Водителям нужно обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, ведь именно в этих местах вероятнее всего возникновение гололеда.