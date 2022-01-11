Ожеледиця зберігатиметься на дорогах до кінця тижня. У разі будь-яких непередбачуваних ситуацій слід телефонувати до Служби порятунку за номером 101.

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Дороги Львівщини вкриє ожеледиця

Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю, яка огорне дороги Львова та області 11 січня. Рівень небезпеки – "жовтий".

Стан автомобільних доріг Львівщини на 7:00 11 січня:

державні та місцеві дороги: проїзд забезпечено, покриття – сухе.

Івашківський перевал: проїзд забезпечено, покриття – мокре, сніг, дощ, температура – 8 градусів морозу.

Ужоцький перевал: проїзд забезпечено, покриття – мокре, температура – 8 градусів морозу.

Орявський перевал: проїзд забезпечено, покриття – мокре, сніг, дощ, температура – 7 градусів морозу.

У верхів'ях річки Дністер та на його гірських притоках 11 – 13 січня прогнозують інтенсивне утворення шуги, а на окремих ділянках річок – встановлення льодоставу. Окрім цього, ймовірне формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

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Що робити під час ожеледиці

У ДСНС Львівщини розповіли, що на дорогах області ожеледиця зберігатиметься до 13 січня. Тож рятувальники закликають водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автівкою.

При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості й стан транспортного засобу,

– додали у ДСНС.

Водіям потрібно звертати особливу увагу на рух естакадами, мостами та шляхопроводами, адже саме в цих місцях найімовірніше виникнення ожеледиці.

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