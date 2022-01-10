Найтепліше буде на Сході та Півдні. Вдень в окупованому Криму, а також на Донеччині та Луганщині температура коливатиметься від -1 до +1 градусів.
До теми До 11 градусів морозу і шалена ожеледиця: прогноз погоди на Львівщині на 11 – 15 січня
Сильніші морози вдарять на Півночі. На Чернігівщині прогнозують від -3 до -5 градусів, а на Сумщині – від -4 до -6 градусів. Натомість опадів там не буде.
Схожу ситуацію спостерігатимуть й мешканці Центру. У більшості регіонів там також слід очікувати температуру в межах -3...-5 градусів. Найтепліше буде у Запорізькій області.
Західні області також скує мороз: від -1 на Волині до -5 на Івано-Франківщині та Буковині. Вночі у більшості регіонів температура опуститься й до -6 градусів.
11 січня у Києві також прогнозують морозну погоду. Стовпчики термометрів опустяться там до -4...-6 градусів. При чому, як вдень, так і вночі.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що вже 11 січня в Україні розпочнеться похолодання. Втім, відбуватиметься це поступово. Вітер буде переважно північний – рвучкий та некомфортний.
Сніг можливий у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. І все. У більшості областей буде без опадів,
– наголосила вона.
Діденко також попередила, що через похолодання у вівторок на дорогах та тротуарах зміцниться ожеледиця, тому українцям варто бути обережними.
Погода в містах України 11 січня
Ужгород – -2...-4
Львів – -2...-4
Івано-Франківськ – -3...-5
Тернопіль – -3...-5
Чернівці – -3...-5
Хмельницький – -3...-5
Луцьк – -1...-3
Рівне – -1...-3
Житомир – -3...-5
Вінниця – -2...-4
Одеса – 0...-2
Миколаїв – -1...-3
Херсон – -1...1
Сімферополь – -1...1
Кропивницький – -3...-5
Черкаси – -3...-5
Чернігів – -3...-5
Суми – -4...-6
Полтава – -3...-5
Дніпро – -2...-4
Запоріжжя – -1...1
Донецьк – -1...1
Луганськ – -1...1
Харків – -1...-3
Київ – -4...-6
Погода у містах України 11 січня / Карта Укргідрометцентру