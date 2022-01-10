Теплее всего будет на Востоке и Юге. Днем в оккупированном Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях температура будет колебаться от -1 до +1 градусов.

К теме До 11 градусов мороза и безумный гололед: прогноз погоды на Львовщине на 11 – 15 января

Сильные морозы ударят на Севере. На Черниговщине прогнозируют от -3 до -5 градусов, а на Сумщине – от -4 до -6 градусов. Зато осадков там не будет.

Похожую ситуацию будут наблюдать и жители Центра. В большинстве регионов там также следует ожидать температуру в пределах -3...-5 градусов. Теплее всего будет в Запорожской области.

Западные области также скует мороз: от -1 на Волыни до -5 на Ивано-Франковщине и Буковине. Ночью в большинстве регионов температура опустится и до -6 градусов.

11 января в Киеве также прогнозируют морозную погоду. Столбики термометров опустятся там до -4...-6 градусов. При чем, как днем, так и ночью.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что уже 11 января в Украине начнется похолодание. Впрочем, будет происходить это постепенно. Ветер будет преимущественно северный – порывистый и некомфортный.

Снег возможен в Карпатах, а снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях. И все. В большинстве областей будет без осадков,

– подчеркнула она.

Диденко также предупредила, что из-за похолодания во вторник на дорогах и тротуарах укрепится гололедица, поэтому украинцам стоит быть осторожными.

Погода в городах Украины 11 января

Ужгород – -2...-4

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -3...-5

Тернополь – -3...-5

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -3...-5

Винница – -2...-4

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...1

Симферополь – -1...1

Кропивницкий – -3...-5

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -4...-6

Полтава – -3...-5

Днепр – -2...-4

Запорожье – -1...1

Донецк – -1...1

Луганск – -1...1

Харьков – -1...-3

Киев – -4...-6



Погода в городах Украины 11 января / Карта Укргидрометцентра