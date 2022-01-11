Гололедица будет сохраняться на дорогах до конца недели. В случае как либо непредвиденных ситуаций следует звонить в Службу спасения по номеру 101.

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Дороги Львовщины скует гололед

Синоптики предупреждают водителей о гололеде, который скует дороги Львова и области 11 января. Уровень опасности – "желтый".

Состояние автомобильных дорог Львовщины на 7:00 11 января:

государственные и местные дороги: проезд обеспечен, покрытие – сухое.

Ивашковский перевал: проезд обеспечен, покрытие – мокрое, снег, дождь, температура – ​​8 градусов мороза.

Ужокский перевал: проезд обеспечен, покрытие – мокрое, температура – ​​8 градусов мороза.

Орявский перевал: проезд обеспечен, покрытие – мокрое, снег, дождь, температура – ​​7 градусов мороза.

В верховьях реки Днестр и его горных притоках 11 – 13 января прогнозируют интенсивное образование шуги, а на отдельных участках рек – возникновение ледостава. Кроме этого, возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.



Что делать водителям во время гололедицы / Инфографика 24 канала

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Что делать во время гололеда

В ГСЧС Львовщины рассказали, что на дорогах области гололедица будет сохраняться до 13 января. Так что спасатели призывают водителей быть крайне осторожными и внимательными при управлении автомобилем.

При гололедице на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства.

– добавили в ГСЧС.

Водителям нужно обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, ведь именно в этих местах вероятнее всего возникновение гололеда.

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