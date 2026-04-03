Убийство военного ТЦК во Львове: все, что известно о преступлении, нападавшем и жертве

Во Львове 2 апреля убили военнослужащего ТЦК Олега Авдеева. Нападавшим оказался инспектор Львовской таможни, его задержала полиция.

Как произошло убийство военнослужащего ТЦК во Львове 2 апреля?

В полиции рассказали, что нападение произошло на улице Патона во Львове около 14:15. Нападавший нанес удар ножом в шею 52-летнему военному во время мероприятий оповещения. Впоследствии в полиции уточнили, что нападавший нанес удар военнослужащему в область груди и шеи. Один из ударов оказался смертельным – ножом повредил сонную артерию.

Медики не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно известно, что коллеги раненого сами довезли его до больницы на улице Выговского. Ему проводили сердечно-легочную реанимацию, но безрезультатно.

Как выглядело место убийства военного ТЦК во Львове 2 апреля

После обеда стало известно, что правоохранители задержали нападавшего. Сейчас мотивы его преступления устанавливают.

Предварительно, нападающему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Что известно о личностях нападавшего и жертвы?

В полиции рассказывали, что нападающим оказался львовянин 1991 года рождения – инспектор Львовской таможни.

В Государственной таможенной службе Украины также подтвердили, что нападавшим был госинспектор. В ГТС подчеркнули, что способствуют следствию, а также выразили соболезнования родным погибшего военного.

Вскоре в Нацполиции показали фото подозреваемого в убийстве военного ТЦК.



Подозреваемый в убийстве военного ТЦК во Львове

В издании LVIV.MEDIA рассказали, что жертвой нападения оказался офицер группы рассмотрения и сопровождения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП – старший лейтенант, Олег Авдеев.

Ранее Авдеев работал начальником группы инспекторов пограничного контроля, также некоторое время он был заместителем начальника мобильной пограничной заставы "Львов". Также мужчина был спортсменом и был участником нескольких зимних Олимпийских игр.



Олег Авдеев был убит 2 апреля во Львове

С ноября 2025 года Авдеев служил офицером мобилизационного отделения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, а с января перешел в группу рассмотрения и сопровождения административных правонарушений. В боевых действиях военный участия не принимал.

Задерживали ли военные ТЦК нападающего до преступления?

Начальник департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Канала отметила, что по предварительной информации, нападающий накануне убийства подошел к военному ТЦК во Львове сам.

Это было внезапное такое нападение и, к сожалению, военнослужащий умер,

– объяснила представительница Нацполиции.

Конфликт возник во время оповещения граждан вблизи одного из магазинов ритуальных услуг. Между группой оповещения и присутствующими возник спор, тогда 28-летний родственник таможенника начал убегать, а военный ТЦК пытался его остановить.

В этот момент инспектор, пытаясь остановить сотрудника ТЦК, достал из нагрудной сумки нож и бросился вдогонку. Впоследствии таможенник нанес военнослужащему смертельные удары.

Сейчас продолжаются все следственные действия и открыто уголовное производство. Кроме того, в Нацполиции отметили, что дело уже передали в Государственное бюро расследований.

Какое наказание получит таможенник?

В пятницу, 3 апреля, работники ГБР сообщили о подозрении работнику Львовской таможни, который смертельно ранил военнослужащего ТЦК во Львове. Сейчас его подозревают в умышленном убийстве лица при исполнении им служебных обязанностей.

Нападающему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сейчас в суд уже подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как реагировали на убийство во Львове во власти?

Андрей Садовый

Городской голова Львова заявил, что правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.

Он отметил, что когда в мирном городе забирают жизнь человека – это большая трагедия. Садовый добавил, что никаких оправданий этому поступку нет, а виновный должен получить справедливое и суровое наказание.

Глава города поблагодарил правоохранителей за оперативную и профессиональную работу.

Львовский ОТЦК и СП

В ТЦК выразили соболезнования родным погибшего военнослужащего и отметили, что нападающий обязательно понесет наказание.

Министерство обороны Украины

В Министерстве обороны Украины назвали трагедию преступлением против государства и подчеркнули, что тот, кто убивает военного – независимо от места – действует против Украины. За такие действия предусмотрено неотвратимое наказание.

В то же время в ведомстве признали, что система мобилизации требует изменений, и пообещали их внедрить в ближайшее время.

"Система мобилизации требует изменений, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство", – отметили в Минобороны.