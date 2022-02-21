Военнослужащие провели учебные стрельбы на Львовщине. Все участники показали высокий уровень подготовки.

У навчаннях взяли участь військові Держприкордонслужби. Стрільби відбулися у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

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Військові провели навчальні стрільби

Нещодавно військовослужбовці Держприкордонслужби вдосконалювали свою бойову майстерність під час навчальних стрільб. У них взяли участь військові прикордонної комендатури швидкого реагування Львівського загону.

Вони стріляли з групової та стрілецької зброї, серед якої була й та, яка нещодавно надійшла у підрозділи ДПСУ. Бійці виконали усі необхідні завдання.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми перебуваємо під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Дивіться відео з навчальних стрільб:

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Дивіться фото, як військовослужбовці стріляли з нової зброї / Фото Західний кордон

Повний текст допису Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон:

Військовослужбовці Держприкордонслужби продовжують вдосконалювати свою бойову майстерність та нарощувати військову складову. Нещодавно на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині пройшли навчальні стрільби.

Військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування Львівського загону вдосконалили свої навички у стрільбі з групової та стрілецької зброї, серед якої й зброя, яка нещодавно надійшла у підрозділи ДПСУ. Поставлені завдання бійці виконали та показали високий рівень підготовки.

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