В учениях приняли участие военные Госпогранслужбы. Стрельбы прошли в Международном центре миротворчества и безопасности.
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Военные провели учебные стрельбы
Недавно военнослужащие Госпогранслужбы совершенствовали свое боевое мастерство во время учебных стрельб. В них приняли участие военные пограничной комендатуры быстрого реагирования Львовского отряда.
Они стреляли из группового и стрелкового оружия, среди которого было и то, которое недавно поступило в подразделения ГПСУ. Бойцы выполнили все необходимые задачи.
Смотрите видео с учебных стрельб:
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Смотрите фото, как военнослужащие стреляли из нового оружия / Фото Западная граница
Полный текст сообщения Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница:
Военнослужащие Госпогранслужбы продолжают совершенствовать свое боевое мастерство и наращивать военную составляющую. Недавно на Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине прошли учебные стрельбы.
Военнослужащие пограничной комендатуры быстрого реагирования Львовского отряда усовершенствовали свои навыки в стрельбе из группового и стрелкового оружия, среди которого и оружие, которое недавно поступило в подразделения ГПСУ. Поставленные задачи бойцы выполнили и показали высокий уровень подготовки.
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