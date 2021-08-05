Возле Львова столкнулись полицейское авто и легковушка: есть пострадавшие – фото и видео
Источник:"Варта 1"
На трассе Львов – Ужгород 5 августа произошла авария с участием полицейского автомобиля Renault Duster и легковушки Skoda Octavia. Вероятно, в ДТП виноваты правоохранители.
Авария произошла между селами Ставчаны и Оброшино. Очевидцев ДТП просят предоставить видео с регистраторов.
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Полицейское авто столкнулось с легковушкой
- В 12:38 на трассе Львов – Ужгород, недалеко от ресторана "Козачок", произошло ДТП.
- Там столкнулись полицейское авто Renault Duster и Skoda Octavia.
- По предварительной информации, в результате аварии травмировались три человека.
- Все они попали в больницу.
- На месте работают правоохранители и медики.
- Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.
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В аварии, вероятно, виноваты полицейские
Назар Дмитрович на своей фейсбук-странице рассказал, что виновными в аварии были правоохранители.
Пострадали жители нашей общины, сейчас они в больнице. Виновная сторона – полицейская машина,
– говорится в публикации.
Он просит водителей предоставить видео с регистраторов, чтобы установить обстоятельства столкновения. Видео нужно присылать по номеру +30973128535.
Смотрите фото с места аварии / Фото Назара Дмитровича и "Варта 1"