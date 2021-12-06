Возле львовского детского сада бегала голодная лиса: видео с места происшествия

Во Львове все чаще стали замечать диких животных. В частности, возле детского сада 4 декабря была замечена голодная лиса.

В сентябре этого года недалеко от ТРЦ "Форум Львов" уже встречали лисиц. Тогда животное искало еду возле мусорных свалок во дворе многоэтажки.

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Возле детсада бегала дикая лиса

Львовянка Екатерина Дзюбина рассказала, что возле детского садика "Лесная сказка" бегала дикая лиса.

Ушли змеи, пришли лисы. 4 декабря возле детского сада №184 гуляла голодная лиса,

– написала женщина.

Детсад расположен на улице Величковского, 12. В Госпродслужбе отметили, что об этом случае им никто не сообщал.

Возле детсада бегала дикая лиса: видео

Женщина заметила, что дикие животные могут переносить очень опасное заболевание – бешенство. Больные животные не боятся подходить к людям, поэтому даже днем могут бегать по шумным улицам.

Что такое бешенство Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies. У больного развивается своеобразный энцефалит с стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием медицинской помощи смерть больного – неизбежна.

Сообщение вызвало шквал комментариев в сети

Сообщение женщины распространили в местном фейсбук-сообществе. Пользователи соцсети разделились в комментариях на 2 лагеря. Одни говорили, что животное – опасное, ведь может быть больно бешенством. Другие же отмечали, что лиса просто проголодалась.

"Их гонит голод. Леса вырубают, уничтожают природу – вот и результат";

"У старшей школы тоже часто гуляет. Писали на Горячую линию города. Ответили, что не нашли";

"Если она так близко подходит к людям, есть большая вероятность, что она – бешеная";

"Дома стоят вплотную к лесу. Конечно, время от времени мы встречаемся с его жителями. Мы идем к ним в гости, а они – к нам";

"У дома №418 прошла лиса мимо меня, даже внимания не обратила. Ходила нюхала все подряд, голодная 100%";

"Если животное вышло к людям, то или бешеное, или настолько голодное, что голод победил страх. А в мусорниках легче найти пищу, чем в лесу";

"Да что за истерические люди у нас. В Берлине вон лисы бегают и никто не взывает о бешенстве, а радуются".

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Во Львове заметили дикую лису / Фото Галина Боршовская

Текст сообщения Екатерины Дзюбиной:

Ушли змеи, пришли лисы. 4 декабря возле садика 184 гуляла голодная лиса. В октябре – ноябре этого года лис также видели во дворе домов по улице Шевченко, 416, 418. Напомним, что дикие лисы могут распространять бешенство. Заболев, дикие животные перестают бояться людей, даже днем могут забегать в населенные пункты, нападать на людей или животных.