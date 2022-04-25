Возможны ли дальнейшие ракетные обстрелы Львовщины: прогноз от ОВА

С начала полномасштабного вторжения России были мнения, что Львовщине ничего не угрожает из-за близости к Польше – страны-члена НАТО. Однако ракетные атаки все же были.

Поэтому возникает вопрос, будут ли продолжать россияне все активнее обстреливать Львов и область, не боясь случайно попасть по Польше. На это ответили в Львовской ОВА.

К теме Это достаточно серьезный железнодорожный узел, – Садовый об обстреле на Львовщине

Стараемся добавить безопасности на улицах, – Козицкий

В частности, дерзость оккупантов решил объяснить Максим Козицкий – военный руководитель Львовщины. Он объяснил, что Львов прежде всего является гуманитарным центром, поэтому в регионе делают все должное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.

Возможны ли последующие удары по Львову? Конечно, возможны, как и по любой точке в Украине,

– подчеркнул Козицкий.

Он добавил, что сейчас задача Львовщины обеспечить людям веру в государство, армию и в то, что здесь можно находиться. "Мы это пытаемся осуществить любым способом. Реализуя совместные проекты с тем же ИТ-кластером и полицией, что добавляет безопасности на улицах", – заверил военный глава региона.

Обратите внимание – Садовый о последней ракетной атаке на Львовщину: смотрите видео 24 канала