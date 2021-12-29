Возникла угроза срыва отопительного сезона во Львове: слишком большие долги

Во Львовгазе предупредили о том, что во Львове может сорваться отопительный сезон. Все из-за больших долгов предприятия.

Подробнее об этом рассказали в пресс-релизе, который обнародовали 29 декабря. Сейчас горсовет Львова уже обратился к государству, чтобы решить проблему.

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Кто больше всего задолжал

Во Львовгазе заявили, что в целом теплоснабжающие предприятия города задолжали сумму свыше 112,475 миллиона гривен. Наибольшую сумму должны оплатить Львовтеплоэнерго и Зализнычнетеплоэнерго.

Возникшая ситуация ставит под угрозу выполнение регламентированных работ во время отопительного периода, ликвидацию аварийных ситуаций и, соответственно, бесперебойное газоснабжение жителей Львова и Львовщины,

– сказал коммерческий директор Львовгаз Олег Винцюк.

Однако впоследствии он также добавил, что отключать газоснабжение населению не будут. Однако задолженность якобы ставит под угрозу своевременное проведение регламентированных работ на сети.

Будет ли повышение тарифов на отопление

Отопительный сезон начался в Украине еще 2 месяца назад. Премьер-министр Денис Шмигаль сразу начал уверять, что тарифы будут стабильными в течение всего сезона. Похожее обещание давал даже президент Владимир Зеленский.

В то же время, согласно консенсус-прогнозу Министерства экономики, тарифы на отопление и горячую воду в Украине могут вырасти на 16%. Также специалисты допускают возможность роста тарифов на газ и электроэнергию.

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