Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ему известно о такой возможности. Он подчеркнул, что ему должны предоставить соответствующие цифры по этой ситуации.

К теме "Нафтогаз" хочет изменить тариф поставщика "последней надежды"

НАК "Нафтогаз" уверяет, что контракты с теплокоммунэнерго заключены и объемы будут предоставлены те, которые нужно. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме,

– сказал Галущенко.

Важно! Министр энергетики Герман Галущенко уверял украинцев, что веерных отключений во время отопительного сезона не будет. Причиной отсутствия отопления могут быть только плановые ремонтные работы, но их график можно проследить.

Ситуация с газом в Украине

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины в октябре заявляли, что искусственное регулирование цен на газ будет иметь значительные негативные последствия для их отрасли. В частности возможно сокращение добычи голубого топлива.

В то же время самый низкий тариф в декабре предложил поставщик "ETG.UA" в 7,788 гривны за кубометр газа. Самое высокое предложение снова у поставщика "Энергия Страны" – 38,35 гривны за кубометр газа.

Как заявлял первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, в Луганской области 600 тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения могут на Рождество остаться без электричества и отопления. Он объяснял, что их электричество и отопление "зависят от кого-то, кто оплачивает счета за электричество, используемое водонасосными станциями".

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