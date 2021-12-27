Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ему известно о такой возможности. Он подчеркнул, что ему должны предоставить соответствующие цифры по этой ситуации.
К теме "Нафтогаз" хочет изменить тариф поставщика "последней надежды"
НАК "Нафтогаз" уверяет, что контракты с теплокоммунэнерго заключены и объемы будут предоставлены те, которые нужно. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме,
– сказал Галущенко.
Ситуация с газом в Украине
- В Ассоциации газодобывающих компаний Украины в октябре заявляли, что искусственное регулирование цен на газ будет иметь значительные негативные последствия для их отрасли. В частности возможно сокращение добычи голубого топлива.
- В то же время самый низкий тариф в декабре предложил поставщик "ETG.UA" в 7,788 гривны за кубометр газа. Самое высокое предложение снова у поставщика "Энергия Страны" – 38,35 гривны за кубометр газа.
- Как заявлял первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, в Луганской области 600 тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения могут на Рождество остаться без электричества и отопления. Он объяснял, что их электричество и отопление "зависят от кого-то, кто оплачивает счета за электричество, используемое водонасосными станциями".
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