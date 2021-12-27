Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ему известно о такой возможности. Он подчеркнул, что ему должны предоставить соответствующие цифры по этой ситуации.

К теме "Нафтогаз" хочет изменить тариф поставщика "последней надежды"

НАК "Нафтогаз" уверяет, что контракты с теплокоммунэнерго заключены и объемы будут предоставлены те, которые нужно. К сожалению, очень много манипуляций на этой теме,
– сказал Галущенко.

Ситуация с газом в Украине

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