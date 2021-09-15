Все деньги из копилки: 4-летний львовянин отдал 700 гривен для помощи девочке с СМА
Источник:фейсбук Юрия Федечка
Львовяне продолжают собирать деньги на самый дорогой в мире укол для полуторагодовалой Виктории Полюги с СМА. К доброму делу присоединился и 4-летний мальчик, который пожертвовал более 700 гривен из своей копилки.
У девочки диагностировали спинальную мышечную атрофию. Если ей не уколоть препарат за 2 миллиона долларов до 2 лет мышцы ребенка начнут постепенно отказывать и ее уже не удастся спасти.
К теме Львовяне за 2 дня собрали более 500 тысяч гривен на лечение девочки из СМА
Мальчик отдал 742 гривны из своей копилки
Директор Благотворительного фонда "С ангелом на плече" Юрий Федечко рассказал, что 4-летний мальчик Олег отдал в помощь Виктории Полюги из СМА 742 гривны. Деньги он собирал в копилку и так решил приобщиться к спасению девочки.
Олежик очень добрый 4-летний мальчик, который не пожалел 742,2 гривны для того, чтобы помочь Виктории!
– отметил Федечка.
По его словам, маленький благотворитель, отдавая свои сбережения, сказал: "Пусть девочка будет здорова".
"Искренне благодарны за такое воспитание маме Лилиане Некрасовой, папочке Тарасу и бабушке Ирине Дмитриев! Родители волонтерят и он себе возле них! Впечатляет!", – добавил директор Фонда.
Эти деньги удвоят и передадут на лечение Виктории Полюги, на лечение которой нужно собрать 55 миллионов гривен.
4-летний львовянин присоединился к сбору для девочки из СМА / Фото Юрия Федечка
Заметьте Цена жизни – 2 миллиона долларов, – девочка нуждается в самом дорогом в мире уколе, чтобы выжить
Кратко о болезни Виктории Полюги
- У полуторагодовалой львовянки Виктории Полюги диагностировали спинальную мышечную атрофию.
- Это редкое нервно-мышечное заболевание сопровождается потерей мотонейронов и прогрессивной атрофией мышц. Без лечения болезнь заканчивается смертью.
- Для спасения маленькой львовянки создали платформу "Миллион роз для Виктории". Там в качестве пожертвования можно приобрести несколько виртуальных цветов. Одна роза стоит всего 65 гривен.
- Жизнь девочки может спасти лишь самый дорогой в мире препарат Золгенсма. Однако ввести его необходимо до достижения ею 2 лет, иначе лекарство не подействует.
- Деньги на спасение жизни Виктории собирают всем Львовом. К примеру, в июне участники ежегодного полумарафона также присоединились к сбору.