Все деньги из копилки: 4-летний львовянин отдал 700 гривен для помощи девочке с СМА

Львовяне продолжают собирать деньги на самый дорогой в мире укол для полуторагодовалой Виктории Полюги с СМА. К доброму делу присоединился и 4-летний мальчик, который пожертвовал более 700 гривен из своей копилки.

У девочки диагностировали спинальную мышечную атрофию. Если ей не уколоть препарат за 2 миллиона долларов до 2 лет мышцы ребенка начнут постепенно отказывать и ее уже не удастся спасти.

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Мальчик отдал 742 гривны из своей копилки

Директор Благотворительного фонда "С ангелом на плече" Юрий Федечко рассказал, что 4-летний мальчик Олег отдал в помощь Виктории Полюги из СМА 742 гривны. Деньги он собирал в копилку и так решил приобщиться к спасению девочки.

Олежик очень добрый 4-летний мальчик, который не пожалел 742,2 гривны для того, чтобы помочь Виктории!

– отметил Федечка.

По его словам, маленький благотворитель, отдавая свои сбережения, сказал: "Пусть девочка будет здорова".

"Искренне благодарны за такое воспитание маме Лилиане Некрасовой, папочке Тарасу и бабушке Ирине Дмитриев! Родители волонтерят и он себе возле них! Впечатляет!", – добавил директор Фонда.

Эти деньги удвоят и передадут на лечение Виктории Полюги, на лечение которой нужно собрать 55 миллионов гривен.



4-летний львовянин присоединился к сбору для девочки из СМА / Фото Юрия Федечка

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