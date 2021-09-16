Все ради общины: депутата от "ЕС" застукали за игрой в телефоне во время заседания ЛГС

Во Львове 16 сентября состоялось первое осеннее заседание Львовского городского совета. В сессионном зале депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Грынив играл в игру на своем смартфоне.

Грынив в 2014 году стал членом политической партии БПП "Солидарность". Он прошел во Львовский горсовет в 2020 году.

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Грынив играл в телефоне во время заседания ЛГС

В сети 16 сентября появилось видео, на котором видно, как депутат от "Европейской солидарности" Юрий Грынив играет в игру на своем смартфоне. В заметке под роликом говорится, что инцидент произошел во время первого осеннего заседания Львовского горсовета.

В поте лица наши депутаты решают сложные задачи. Взгляните хотя бы на интеллектуальные сверхусилия депутата от "ЕС" Юрия Грынива. Все ради блага общины!

– отметили в подписи к видео.

На ролике видно, что депутат играл в интеллектуальную игру. Однако пока неизвестно, делал ли он это во время перерыва или вместо работы.

Смотрите видео, как Грынив играл во время заседания ЛГС:

Коротко о Юрии Гриневе