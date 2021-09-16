Все ради общины: депутата от "ЕС" застукали за игрой в телефоне во время заседания ЛГС
Источник:"П'ємонт"
Во Львове 16 сентября состоялось первое осеннее заседание Львовского городского совета. В сессионном зале депутат от "Европейской Солидарности" Юрий Грынив играл в игру на своем смартфоне.
Грынив в 2014 году стал членом политической партии БПП "Солидарность". Он прошел во Львовский горсовет в 2020 году.
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Грынив играл в телефоне во время заседания ЛГС
В сети 16 сентября появилось видео, на котором видно, как депутат от "Европейской солидарности" Юрий Грынив играет в игру на своем смартфоне. В заметке под роликом говорится, что инцидент произошел во время первого осеннего заседания Львовского горсовета.
В поте лица наши депутаты решают сложные задачи. Взгляните хотя бы на интеллектуальные сверхусилия депутата от "ЕС" Юрия Грынива. Все ради блага общины!
– отметили в подписи к видео.
На ролике видно, что депутат играл в интеллектуальную игру. Однако пока неизвестно, делал ли он это во время перерыва или вместо работы.
Смотрите видео, как Грынив играл во время заседания ЛГС:
Коротко о Юрии Гриневе
- По информации Информационного портала депутатов ЛГС, Грынив с 2003 по 2005 год работал в руководстве Госкомпредпринимательства, Налоговой Администрации, Инспекции по вопросам защиты прав потребителей, Госстандарта.
- Также он был помощником-консультантом депутатов Украины.
- В 2014 году Грынив стал членом политической партии БПП "Солидарность".
- В 2014 году и в 2017 – 2019 годах он был председателем областной организации БПП "Солидарность".
- В 2002 году Грынив баллотировался во Львовский горсовет от Блока "Наша Украина", а в 2006 году – в областной совет по списку партии "Реформы и Порядок".
- Уже в 2014 году Грынив баллотировался в Верховную Раду Украины от БПП "Солидарность".
- Также он был заместителем руководителя штаба Петра Порошенко во Львовской области на президентских выборах и заместителем руководителя штаба "ЕС" парламентской кампании 2019 года.
- В 2020 году Грынив стал депутатом Львовского горсовета 8 созыва от "ЕС".