Взрыв разрушил 3 квартиры: жители львовского дома отказались выселяться после пожара

Во Львове 13 декабря прогремел взрыв в 3-этажке на улице Замарстыновской. После этого там возник пожар, в котором пострадали 3 человека. Жители дома отказались от временного жилья.

Инцидент произошел в доме №28 на улице Замарстыновской. Сейчас там проводятся обследования.

Тема В жилом доме Львова произошли взрыв и пожар: есть пострадавшие

Взрыв разрушил 3 квартиры

Заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что в результате взрыва, который произошел 13 декабря, пострадали 3 квартиры. Сейчас в доме проводятся обследования, чтобы понять, какие там возникли повреждения и какие противоаварийные меры следует принимать.

Затем эти вопросы будут вынесены на городскую комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы как можно быстрее приступать к выполнению противоаварийных работ,

– добавила чиновник.

В результате взрыва пострадали 3 человека. Все они остались живы, но попали в больницу.

"Вчера вечером (13 декабря – 24 канал) в этом доме было восстановлено электроснабжение, кроме трех наиболее пострадавших квартир. Сегодня будет решаться вопрос о возобновлении газоснабжения", – отметила Маруняк.

По ее словам, в день взрыва состоялся разговор с жителями дома по поводу возможного их отселения. Они подчеркнули, что не нуждаются во временном жилье.

"Некоторые люди ушли на несколько дней к родственникам, а другие вернулись в свои дома", – подытожила Маруняк.

Смотрите видео с места взрыва и пожара:

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