За неправильно надетую маску: во Львове полиция хотела задержать начальника поезда

На главном вокзале во Львове полицейские пытались задержать начальницу поезда Лисичанск – Ужгород за неправильно надетую маску. Женщина отказывалась показывать свои документы, чтобы правоохранители составили постановление. Конфликт завершился тем, что поезд отправился по графику и полицейские выскочили из вагона.

Инцидент произошел в вагоне поезда 28 октября. Видео конфликта опубликовал транспортный блогер Олег Васильев.

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Не хотела показывать паспорт

На видео видно, что полицейский просит начальницу поезда предоставить паспорт. Правоохранитель хотел выписать на женщину постановление за нарушение карантина, потому что она неправильно надела маску. На записи видно, что маска действительно не закрывала рот и нос начальнице поезда.

Когда женщина отказалась предоставить паспорт, ее предложили поехать в дежурную часть, чтобы установить личность. К тому же женщине должны были выписать штраф в размере 170 – 255 гривен.

Впоследствии начальница поезда позвонила по телефону на линию 102 и пожаловалась на полицейских. Находившиеся на месте правоохранители отметили, что не только женщина нарушает условия карантина, но и многие пассажиры находятся в поезде без маски.

Конфликт завершился тем, что поезд отправился с вокзала по графику. Полицейские же покинули вагон, так и не составив постановления о нарушении. В полиции Львовщины рассказали ZAXD.NET, что сейчас идет проверка и о результатах которой сообщат впоследствии.

Конфликт между полицией и начальницей поезда во Львове: видео