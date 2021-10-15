Инцидент произошел на борту самолета WizzAir. Сотрудники авиакомпании законно просили пассажира надеть защитную маску.

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Видео скандала обнародовали в сети. На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина возмутился из-за того, что его попросили находиться на борту в маске. По словам очевидцев, с момента вылета он не мог успокоиться ни на минуту и приставал к другим пассажирам и бортпроводникам.

Во время "общения" с другими пассажирами мужчина кричал, что ему "нечем дышать", ругался и покрывал матами людей на соседних местах. Маску он так и не надел.

В итоге по прилету в Киев, на борт вызвали полицейских. Им нарушитель пытался доказать, что ничего не нарушал и даже угрожал судом. Примечательно, что прибытие правоохранителей другие пассажиры приветствовали аплодисментами и заметили, что их появление несколько утихомирило неадеквата. По информации источника, в результате его задержали.

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