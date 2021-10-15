Інцидент стався на борту літака WizzAir. Співробітники авіакомпанії законно просили пасажира одягти захисну маску.

Важливо "Не потрібна маска, я красива": жінка влаштувала скандал у супермаркеті Києва – відео

Відео скандалу оприлюднили у мережі. На опублікованих кадрах можна побачити, як чоловік обурився через те, що його попросили перебувати на борту в масці. За словами очевидців, з моменту вильоту він не міг заспокоїтися ні на хвилину й чіплявся до інших пасажирів і бортпровідників.

Під час "спілкування" з іншими пасажирами чоловік кричав, що йому "нічим дихати", лаявся і покривав матами людей на сусідніх місцях. Маску він так і не надів.

У підсумку по прильоту до Києва, на борт викликали поліцейських. Їм порушник намагався довести, що нічого не порушував і навіть погрожував судом. Примітно, що прибуття правоохоронців інші пасажири вітали оплесками й помітили, що їх поява дещо втихомирила неадеквата. За інформацією джерела, в результаті його затримали.

Пасажир літака влаштував скандал через маску: дивіться відео

Зверніть увагу! Згідно з правилами запобігання поширення пандемії COVID-19, усі пасажири літака мають перебувати у захисній масці. Для польотів, що тривають понад 4 години, рекомендують взяти із собою більше масок. Також рекомендується та вітається використання інших захисних засобів.

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