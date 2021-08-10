У "Сільпо" на вулиці Стальського цю жінку вже досить добре знають. Вона періодично туди приходить і візити завжди закінчуються "масковою" сваркою.

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Їй подарували маску

Коли жінка прийшла до каси без маски, її відмовилися обслуговувати. Тоді й почалася суперечка. Вона сварилася не лише з працівниками магазину, а й відвідувачами, які робили зауваження.

Тоді охорона магазину викликала поліцію. Проте чи виписали таки штраф скандалістці – невідомо.

Сьогодні їй вже безкоштовно дали маску, але вона на відріз відмовилася її надягати,

– розповів автор допису.

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Схожі випадки не рідкість

У Харкові 30 липня жінка влаштувала скандал через маску під час посадки на борт літака.Через це рейс затримали на 30 хвилин.

Така ж ситуація була в Одесі 17 липня, коли літак не міг вчасно вилетіти через пасажира, який категорично відмовлявся надівати захисну маску. Він називав себе "авторитетом", проте його все ж вивела з транспорту поліція.

20 вересня українську сім'ю зняли з рейсу Київ – Анталія. Туристи грубо відповіли стюардесі, коли та просила одягнути захисні маски.



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу