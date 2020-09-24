"На х*й її собі одягни": українців зняли з рейсу до Туреччини, бо вони не хотіли одягти маски
Українську сім'ю зняли з рейсу Київ – Анталія 20 вересня. Все тому, що туристи грубо відповіли стюардесі на прохання одягнути захисні маски.
Ввічливість та маска могли врятувати українській родині відпустку. Про це у фейсбуці розповіла начальниця управління зі зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.
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Як відбувалась сварка між стюардесою та сім'єю
Стюардеса ввічливо попросила туристів одягнути маски. Проте вони проігнорували її прохання, а потім взагалі відповіли їй: "На х*й собі одягни".
Бортпрацівники зреагували на хамство родини й вже через пів години вивели сім'ю з літака під оплески пасажирів. Ще 30 хвилин працівники в багажному відділенні шукали валізи скандалістів. Після годинної затримки літак все ж полетів.
Година затримки рейсу. Скоріше за все, ще й штраф за це сплатять. Ось так ввічливість та маска могли врятувати людям відпустку. Та шото пошло нє так,
– розповіла Войтицька.
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Реакція людей у фейсбуці
Багато користувачів фейсбуку прокоментували скандал в літаку:
- "Цікаво, що невігласи пішли саме туди, куди вони пропонували надягнути маску."
- "Багато чого залежить не від пасажирів, а від стюардес. Ми летіли з Анталії 5 днів тому, один "грамотєй" зреагував тільки на зауваження стюардеси перед посадкою в Борисполі. До того часу він хмикав, відмовчувався, маску витягнув з сумки та причепив на вухо, але не вдягав. Стюардеси ходили по салону і вдавали, що не помічають. Таке."
- "Ще б заборону на в'їзд назавжди. І хай натягує собі що завгодно в Затоці, якщо вистачить коштів, звичайно."
- "Ці розумники дуже швидко лікуються, коли доводиться сплатити штраф за відсутність маски."
- "В Індонезії це 35 євро, якщо маски не на обличчі, просто на вулиці просто неба. І понад 100 – в громадському місці."