Українську сім'ю зняли з рейсу Київ – Анталія 20 вересня. Все тому, що туристи грубо відповіли стюардесі на прохання одягнути захисні маски.

Ввічливість та маска могли врятувати українській родині відпустку. Про це у фейсбуці розповіла начальниця управління зі зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.

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Як відбувалась сварка між стюардесою та сім'єю

Стюардеса ввічливо попросила туристів одягнути маски. Проте вони проігнорували її прохання, а потім взагалі відповіли їй: "На х*й собі одягни".

Бортпрацівники зреагували на хамство родини й вже через пів години вивели сім'ю з літака під оплески пасажирів. Ще 30 хвилин працівники в багажному відділенні шукали валізи скандалістів. Після годинної затримки літак все ж полетів.

Година затримки рейсу. Скоріше за все, ще й штраф за це сплатять. Ось так ввічливість та маска могли врятувати людям відпустку. Та шото пошло нє так,

– розповіла Войтицька.

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Реакція людей у фейсбуці

Багато користувачів фейсбуку прокоментували скандал в літаку: