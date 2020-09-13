У Канаді 3-річна дитина перед зльотом літака відмовилась одягати маску. Через інцидент рейс перенесли.

Персонал авіакомпанії попросили батьків одягнути дитині маску, однак, між ними розгорілась суперечка. За словами подружжя, їхня дитина вирішила перекусити, тож не могла одягти захисний засіб. Про це пише CBC.

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Та ще й звинуватили персонал авіакомпанії у тиску на їхню другу дитину, яка також летіла з ними.

Батьки дитини наполягають, дівчинка вирішила перекусити, тож не могла одягти на той момент захисний засіб. Також звинуватили бортпрацівників у тиску на їхню іншу дитину, яка також летіла з ними.

Як відреагувала поліція

Через пересення рейсу усіх пасажирів вивели з літака й викликали поліцію. Правоохоронці вирішили не висувати нікому звинувачення. А от сім'я чекає на компенсацію від авіакомпанії.