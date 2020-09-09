В Японії незаплановано посадили літак через пасажира без маски. Екіпаж просив пасажира одягнути маску. Проте він почав кричати та погрожувати.

У Японії це перший випадок позапланової посадки літака через відмову пасажира носити захисну маску. Про це повідомило видання NHK.

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Чому пасажира зняли з рейсу

Пасажирський літак належить японському бюджетному авіаперевізнику Peach Aviation. Авіалайнер прямував з Кусіро в Хоккайдо.

Представники авіакомпанії повідомили, що чоловіка без маски помітили ще при посадці. Проте під час польоту виявилось, що одягати маску він не збирається.

Інші пасажири відмовлялись сидіти поряд з людиною без маски. У відповідь на прохання бортпрацівників чоловік влаштував скандал. А після того, як хтось з екіпажу сказав йому, що проти нього скерують попереджувального листа, взагалі почав погрожувати.

Чим закінчився скандал

Пілот вирішив екстрено посадити літак в місті Ніігата. Скандального пасажира зняли з борту. Після цього авіалайнер продовжив свій шлях до Хоккайдо. До міста літак разом із 124 іншими пасажирами прибув з запізненням на 2 години.