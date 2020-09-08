У Туреччині зростає добовий приріст хворих на COVID-19. У зв’язку з цим у країні вирішили вдатися до більш жорстких карантинних обмежень. Так, масковий режим тепер буде обов’язковий на всій території країни.

Йдеться про громадські місця, а до них, зауважимо, входять і парки, і пляжі. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.

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Так, розпорядження про посилення карантину надійшло губернаторам усіх турецьких провінцій, а таких в країні – 81.

Які карантинні обмеження посилює Туреччина:

На всій території країни у громадських місцях масковий режим стане обов’язковим, включно з такими просторами, як парки та пляжі.

Заборона на перевезення стоячих пасажирів у міських автобусах, зокрема мікроавтобусах, якщо при цьому неможливо забезпечити дотримання дистанції. Жорсткість цього обмеження для метро, трамваїв та більших автобусів регіони можуть визначати самостійно.

Заборона на проведення концертів та подібних розваг у ресторанах, готелях та кафе після півночі.

Місцева влада має посилити перевірку дотримання карантину на ринках, пляжах у закладах та інших громадських місцях.

Що відомо про коронавірус у Туреччині? Загалом у країні виявили вже 283 270 випадків COVID-19. При цьому від початку осені у Туреччині фіксують значне зростання добової кількості інфікованих. Приміром, 7 вересня у країні зафіксували 1 700 нових випадків COVID-19.



Досить великою є й частка летальних випадків – 6 782.



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