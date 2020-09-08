Масковий режим на пляжі: Туреччина запровадила жорстке обмеження через коронавірус
У Туреччині зростає добовий приріст хворих на COVID-19. У зв’язку з цим у країні вирішили вдатися до більш жорстких карантинних обмежень. Так, масковий режим тепер буде обов’язковий на всій території країни.
Йдеться про громадські місця, а до них, зауважимо, входять і парки, і пляжі. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.
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Так, розпорядження про посилення карантину надійшло губернаторам усіх турецьких провінцій, а таких в країні – 81.
Які карантинні обмеження посилює Туреччина:
- На всій території країни у громадських місцях масковий режим стане обов’язковим, включно з такими просторами, як парки та пляжі.
- Заборона на перевезення стоячих пасажирів у міських автобусах, зокрема мікроавтобусах, якщо при цьому неможливо забезпечити дотримання дистанції. Жорсткість цього обмеження для метро, трамваїв та більших автобусів регіони можуть визначати самостійно.
- Заборона на проведення концертів та подібних розваг у ресторанах, готелях та кафе після півночі.
- Місцева влада має посилити перевірку дотримання карантину на ринках, пляжах у закладах та інших громадських місцях.
Що відомо про коронавірус у Туреччині?Загалом у країні виявили вже 283 270 випадків COVID-19. При цьому від початку осені у Туреччині фіксують значне зростання добової кількості інфікованих. Приміром, 7 вересня у країні зафіксували 1 700 нових випадків COVID-19.
Досить великою є й частка летальних випадків – 6 782.