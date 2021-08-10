В "Сильпо" на улице Стальского эту женщину уже достаточно хорошо знают. Она периодически туда приходит и визиты всегда заканчиваются "масочной" ссорой.

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Ей подарили маску

Когда женщина пришла в кассу без маски, ее отказались обслуживать. Тогда и начался спор. Она ссорилась не только с работниками магазина, но и посетителями, которые делали замечания.

Тогда охрана магазина вызвала полицию. Однако, выписали ли штраф скандалистке – неизвестно.

Сегодня ей уже бесплатно дали маску, но она наотрез отказалась ее надевать,

– рассказал автор поста.

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Похожие случаи не редкость

В Харькове 30 июля женщина устроила скандал из-за маску во время посадки на борт самолета. Рейс задержали на 30 минут.

Такая же ситуация была в Одессе 17 июля, когда самолет не мог вовремя вылететь из-за пассажира, который категорически отказывался надевать защитную маску. Он называл себя "авторитетом", однако его все же вывела из транспорта полиция.

20 сентября украинскую семью сняли с рейса Киев – Анталия. Туристы грубо ответили стюардессе, когда та просила надеть защитные маски.



Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала