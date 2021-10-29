Інцидент відбувся у вагоні потяга 28 жовтня. Відео конфлікту опублікував транспортний блогер Олег Васильєв.

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Не хотіла показувати паспорт

На відео видно, що поліцейський просить начальницю поїзда надати паспорт. Правоохоронець хотів скласти на жінку постанову за порушення карантину, бо вона неправильно вдягнула маску. На записі видно, що маска справді не закривала рот і ніс начальниці потяга.

Коли жінка відмовилася надати паспорт, її запропонували поїхати в чергову частину, щоб встановити особу. До того ж жінці мали виписати штраф в розмірі розмір 170 – 255 гривень.

Згодом начальниця поїзда зателефонувала на лінію 102 та поскаржилася на поліцейських. Правоохоронці, що були на місці зазначили, що не лише жінка порушує умови карантину, а й багато пасажирів перебувають у поїзді без маски.

Конфлікт завершився тим, що потяг відправився з вокзалу за графіком. Поліцейські натомість покинули вагон, так і не склавши постанови про порушення. У поліції Львівщини розповіли ZAXD.NET, що зараз триває перевірка і про результати якої повідомлять згодом.

Конфлікт між поліцією і начальницею потяга у Львові: відео