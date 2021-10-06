Закрытие школ и отмена массовых мероприятий: во Львове могут совсем скоро усилить карантин

Ситуация с коронавирусом во Львове – довольно тревожная. Каждый день растет число госпитализированных с коронавирусом. Если такая динамика сохранится, в городе усилят карантин.

Во Львове 5 октября состоялось заседание городского штаба по противодействию коронавирусу. На нем обсудили готовность больниц к новой волне пандемии, вакцинацию и ограничения, которые могут вскоре ввести.

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Количество больных коронавирусом растет

Во Львове довольно сложная ситуация с COVID-19. Медики фиксируют значительное увеличение количества инфицированных. Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что в городе 5 октября провели несколько заседаний. В частности, перед штабом состоялась онлайн-встреча с врачами, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.

На сегодня у нас есть одно городское заведение – больница скорой помощи, которое принимает больных, и динамика очень негативная, так как за вчера (4 октября – 24 канал) поступило более 80 больных COVID-19, и никого не выписали,

– добавил чиновник.

То есть во Львове фиксируют значительную динамику распространения вируса. На днях возле больницы скорой медицинской помощи даже возникла очередь из скорых с больными COVID-19.

"С завтрашнего дня (6 октября – 24 канал) больных будет принимать еще одно городское медицинское учреждение – 8-я больница, и планируем, что с понедельника больных будет принимать еще и 5-я больница", – отметил Москаленко.

Следовательно, на заседании городского штаба рассмотрели 3 вопроса:

готовность медицинских учреждений к новой волне пандемии;

вакцинация работников критической инфраструктуры;

новые ограничения, которые могут ввести в ближайшее время.

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Во Львове могут усилить карантин

Специалисты обсудили дополнительные ограничения, которые необходимы для того, чтобы уменьшить количество контактов и остановить ту волну пандемии, которая уже начинает нарастать. Штаб наработал очень много решений, которые будут предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС 6 октября.

"Все выглядит так, что если не будет уменьшена волна, то вполне вероятно, что в ближайшее время за неделю – две, речь пойдет о закрытии учебных заведений и дополнительных ограничениях относительно работы учреждений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмена массовых мероприятий", – отметил Москаленко.

Подробные решения будет принимать городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Однако, по словам заместителя мэра, Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти в красную зону.



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