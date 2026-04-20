Сильные заморозки до -5 надвигаются на Львовскую область

Заморозки не отступают. Во Львове и области термометры будут показывать -5.

Об этом пишет Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Когда будут заморозки на Львовщине?

Заморозки на Львовщине продлятся 21 – 22 апреля. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Так, ночью 21 апреля ожидается сильный заморозок 0 – -3 на севере области и в горах.

А 22 апреля сильный заморозок 0 – -5 прогнозируют по всей территории региона.

Между тем в самом Львове ночью 21 – 22 апреля предупреждают о снижении температуры до 0 – -2.

Заморозки накроют и другие регионы Украины. Синоптики предупреждают, что они нанесут вред раннецветущим плодовым деревьям.

Заморозки в Украине / Карты Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости