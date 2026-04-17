Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в фейсбуке.

Какую погоду принесут циклоны?

Виталий Постригань сообщил, что циклонические вихри над Беларусью и Турцией в течение 17 – 18 апреля принесут на территорию Украины кратковременные осадки в виде дождя, которые, вероятно, местами будут сопровождаться грозами.

В этот период ночные максимумы будут колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, в дневные часы ожидаются повышения в диапазоне от 12 до 17 градусов. Уже 19 апреля, по его словам, начнется волна стужи.

Он пояснил, что усиленный ветер будет приносить сухой арктический воздух, из-за чего в ночное время прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла, а днем – от 10 до 15 градусов тепла. Кое-где также будут выпадать незначительные дожди.

По предварительным прогностическим расчетам, в начале новой рабочей недели адвекция холода усилится,

– говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью еще будет оставаться в пределах 2 – 7 градусов тепла, но на почве, в пониженных формах рельефа возможны заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Днем тоже прохладнее – от 9 до 14 градусов тепла.

