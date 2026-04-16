Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Будет ли "аномально жаркое лето": в Укргидрометцентре опровергли громкие заявления

Какой будет погода 17 апреля?

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей выпадут незначительные дожди, такие условия будет обусловливать атмосферный фронт. В то же время исключениями станут юго-восточные регионы из-за влияния поля повышенного давления.

Юго-западный ветер перед фронтом после его прохождения в западных и северных областях будет переходить на северо-западный и нести прохладный воздух со скоростью 5 – 10 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

Температура воздуха в ночные часы составит от 3 до 8 градусов тепла, в течение дня столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла. На Закарпатье и юго-востоке пригреет до 14 – 19 градусов тепла.

Какая погода будет в Киеве?

Специалисты предупреждают Киев и область о незначительных осадках в ночные часы, днем в основном будет сухо и облачно с прояснениями. Ветер будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в области будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла. В столице ночью будет от 6 до 8 градусов тепла, а в течение дня – от 14 до 16 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +14...+16;

Ужгород +16...+18;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +12...+14;

Ровно +12...+14;

Житомир +13...+15;

Винница +14...+16;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +17...+19;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +14...+16;

Днепр +15...+17;

Запорожье +17...+19;

Донецк +18...+20;

Луганск +18...+20;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды в Украине на 17 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

