Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 17 апреля?

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей выпадут незначительные дожди, такие условия будет обусловливать атмосферный фронт. В то же время исключениями станут юго-восточные регионы из-за влияния поля повышенного давления.

Юго-западный ветер перед фронтом после его прохождения в западных и северных областях будет переходить на северо-западный и нести прохладный воздух со скоростью 5 – 10 метров в секунду,
– говорится в сообщении.

Температура воздуха в ночные часы составит от 3 до 8 градусов тепла, в течение дня столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла. На Закарпатье и юго-востоке пригреет до 14 – 19 градусов тепла.

Какая погода будет в Киеве?

Специалисты предупреждают Киев и область о незначительных осадках в ночные часы, днем в основном будет сухо и облачно с прояснениями. Ветер будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в области будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла. В столице ночью будет от 6 до 8 градусов тепла, а в течение дня – от 14 до 16 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +14...+16;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +14...+16;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +14...+16;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +12...+14;
  • Ровно +12...+14;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +14...+16;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +17...+19;
  • Донецк +18...+20;
  • Луганск +18...+20;
  • Харьков +14...+16.

Погода на 17 апреля 2026 года
Прогноз погоды в Украине на 17 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода вскоре?

  • Ранее Иван Семилит, что до конца текущей недели и в дальнейшем местами возможны осадки в виде дождя, причиной этого станет циклон, который сформировался над Турцией. Заморозки же постепенно будут отступать.

  • Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в ближайшие дни на территории Украины будет преобладать относительно теплая погода, без понижений ниже 0 градусов. Кое-где специалисты прогнозируют осадки в виде дождя.

  • В общем, как предупреждали ранее, погода в конце недели и в дальнейшем будет дождливой в части областей Украины. Температурные максимумы значительных изменений не претерпят, в ночные часы еще может быть прохладно.