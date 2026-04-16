Соответствующую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для NV.

Когда прекратятся заморозки?

Иван Семилит рассказал, что в течение 16 апреля в северных и западных регионах выпадут осадки, уже на следующий день, 17 апреля, дожди ожидаются в северных и центральных областях. Там в ночные и утренние часы также будет туман.

По его словам, также вскоре ослабнет ветер, который ранее почувствовали во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, а также в восточных областях Украины.

Специалист сообщил, что с 16 по 18 апреля ночью температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, что означает прекращение ночных заморозков в Украине. В дневные часы ожидается от 13 до 18 градусов тепла.

Какую погоду принесет циклон?

Синоптик объяснил, что из-за влияния циклона над Турцией в Украине в период с 18 по 19 апреля местами пройдут дожди. А вот в субботу, по его словам, в Карпатах даже возможны осадки в виде мокрого снега.

Зато в южных и большинство центральных областей будет преобладать сухая погода. Наиболее прохладные условия будут на Закарпатье и Прикарпатье, там синоптики предусматривают колебания от 8 до 14 градусов тепла.

Иван Семилит добавил, что в воскресенье столбики термометров будут колебаться от 11 до 17 градусов тепла, что несколько ниже, чем прогнозируют до этого. Но он отметил, что атмосфера является неустойчивой, поэтому все может измениться.

